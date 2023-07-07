Зотов Федот Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зотов Дмитрий
Рождение ребёнка
1876
Сын: Зотов Иван Федотович
Мать ребёнка: Зотова Елизавета Никитична
Рождение ребёнка
11.11.1889
Дочь: Екатерина Федотовна
Мать ребёнка: Зотова Елизавета Никитична
Рождение ребёнка
30.10.1891
Дочь: Матрона Федотовна
Мать ребёнка: Зотова Елизавета Никитична
Рождение ребёнка
29.06.1894
Дочь: Марина Федотовна
Мать ребёнка: Зотова Елизавета Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно