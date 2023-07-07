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Зотов Федот Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зотов Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Зотов Иван Федотович

Мать ребёнка: Зотова Елизавета Никитична

Рождение ребёнка
11.11.1889

Дочь: Екатерина Федотовна

Мать ребёнка: Зотова Елизавета Никитична

Рождение ребёнка
30.10.1891

Дочь: Матрона Федотовна

Мать ребёнка: Зотова Елизавета Никитична

Рождение ребёнка
29.06.1894

Дочь: Марина Федотовна

Мать ребёнка: Зотова Елизавета Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зотова Елизавета Никитична

Смерть
Неизвестно
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