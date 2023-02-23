Филинова Агриппина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филинова Агриппина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1919

Дочь: Кузнецова Антонина Филинова

Отец ребёнка: Филинов Федор Трофимович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
21.08.1921

Дочь: Михненко Елизавета Филинова

Отец ребёнка: Филинов Федор Трофимович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филинов Вов Геннадий Федорович

Отец ребёнка: Филинов Федор Трофимович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филинов Федор Трофимович

Смерть
Неизвестно
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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