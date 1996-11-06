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Ратчин Илья Михайлович
Ратчин Илья Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.11.1996
Пол
Мужской
Отец
Ратчин Михаил
Мать
Ратчина (Алехина) Людмила
1964 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1996
Отец:
Ратчин Михаил
Мать:
Ратчина Людмила
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