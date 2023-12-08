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Петунин Ларион Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Отец

1798 г.р.

Мать

1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Петунин Николай

Мать: Петунина София Авдеевна

Смерть
1842
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