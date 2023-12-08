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Петунин Ларион Николаевич
Петунин Ларион Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1817
Дата смерти
1842
Пол
Мужской
Отец
Петунин Николай
1798 г.р.
Мать
Петунина София Авдеевна
1796 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец:
Петунин Николай
Мать:
Петунина София Авдеевна
Смерть
1842
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