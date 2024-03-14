Вольнов? Фёдор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1873
Дата смертиПосле 06.11.1907
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1887 или 14.02.1890
Дочь: Чупаева Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
06.08.1908
Сын: Вольнов? Степан Фёдорович
Мать ребёнка: Вольнова? Мария Григорьевна
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Верхнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 06.11.1907
в метрике дочери нет отметки о смерти