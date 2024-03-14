Вольнов? Фёдор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вольнов? Фёдор Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1873

Дата смерти

После 06.11.1907

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887 или 14.02.1890

Дочь: Чупаева Евдокия Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1908

Сын: Вольнов? Степан Фёдорович

Мать ребёнка: Вольнова? Мария Григорьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вольнова? Мария Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Верхнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 06.11.1907
в метрике дочери нет отметки о смерти
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