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Белоносов Парфен

Место рождения

Белоносова, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Струнина - Мужева Анна Парфенова

Мать ребёнка: не указана

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Белоносов Герасим Парфенов

Мать ребёнка: не указана

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Белоносов Козма Парфенов

Мать ребёнка: не указана

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Соколова Маремьяна Парфенова

Мать ребёнка: не указана

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Белоносов Ананий Парфенов

Мать ребёнка: не указана

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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