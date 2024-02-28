Белоносов Парфен
Место рождения
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Струнина - Мужева Анна Парфенова
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Белоносов Герасим Парфенов
Рождение ребёнка
Около 1788
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Соколова Маремьяна Парфенова
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Белоносов Ананий Парфенов
Смерть
Неизвестно