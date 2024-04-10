Буркова (Корчемкина) Матрона Андреевна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Корчемкин Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буркова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Бурков Василий Гавриилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мазаева Анна Васильевна
Отец ребёнка: Бурков Василий Гавриилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буркова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Бурков Василий Гавриилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бурков Василий Гавриилович
Бракосочетание
24.04.1905
Рождение ребёнка
01.01.1908
Дочь: Буркова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Бурков Василий Гавриилович
Рождение ребёнка
01.04.1910
Отец ребёнка: Бурков Василий Гавриилович
Рождение ребёнка
08.08.1912
Сын: Бурков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Бурков Василий Гавриилович
Смерть
Неизвестно