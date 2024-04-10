Буркова (Корчемкина) Матрона Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буркова (Корчемкина) Матрона Андреевна

Место рождения

Бурковская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Корчемкин Андрей

Мать: не указана

Бурковская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буркова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Бурков Василий Гавриилович

Листвянка, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мазаева Анна Васильевна

Отец ребёнка: Бурков Василий Гавриилович

Листвянка, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буркова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Бурков Василий Гавриилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурков Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Бурков Василий Гавриилович

Бракосочетание
24.04.1905

Муж: Бурков Василий Гавриилович

Бурковская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1908

Дочь: Буркова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Бурков Василий Гавриилович

Рождение ребёнка
01.04.1910

Сын: Бурков Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Бурков Василий Гавриилович

Листвянка, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
08.08.1912

Сын: Бурков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Бурков Василий Гавриилович

Листвянка, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно
Листвянка, Иркутский муниципальный район, Иркутская область

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