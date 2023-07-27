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Гладкова (Чащина) Агрипина Ильина

Место рождения

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

20.06.1808

Дата смерти

02.11.1839

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1808

Отец: Чащин Илья Козмин

Мать: Чащина Евдокия Иванова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
07.01.1830

Муж: Гладков Макарий Ларионов

Рождение ребёнка
10.08.1830

Сын: Гладков Лаврентий Макаров

Отец ребёнка: Гладков Макарий Ларионов

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.10.1831

Дочь: Параскева Макарова

Отец ребёнка: Гладков Макарий Ларионов

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
02.11.1839
Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от повальной горячки

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