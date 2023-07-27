Гладкова (Чащина) Агрипина Ильина
Место рождения
Дата рождения20.06.1808
Дата смерти02.11.1839
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1808
Отец: Чащин Илья Козмин
Мать: Чащина Евдокия Иванова
Бракосочетание
07.01.1830
Рождение ребёнка
10.08.1830
Сын: Гладков Лаврентий Макаров
Отец ребёнка: Гладков Макарий Ларионов
Рождение ребёнка
17.10.1831
Дочь: Параскева Макарова
Отец ребёнка: Гладков Макарий Ларионов
Смерть
02.11.1839
Причина смерти: от повальной горячки