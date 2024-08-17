Болдырева (Гребенникова) Домника Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдырева (Гребенникова) Домника Ивановна

Место рождения

Карбаиново, Тюкалинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Карбаиново, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
02.07.1883

Дочь: Булашова Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Болдырев Григорий Владимирович

Карбаиново, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
24.04.1885

Муж: Болдырев Григорий Владимирович

Карбаиново, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
09.06.1886

Сын: Болдырев Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Болдырев Григорий Владимирович

Карбаиново, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
03.02.1891

Дочь: Болдырева Ефросинья Григорьевна

Отец ребёнка: Болдырев Григорий Владимирович

Карбаиново, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
31.10.1893

Дочь: Болдырева Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Болдырев Григорий Владимирович

Карбаиново, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
02.02.1897

Сын: Болдырев Стефан Владимирович

Отец ребёнка: Болдырев Григорий Владимирович

Карбаиново, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
22.06.1900

Дочь: Болдырева Ефросинья Григорьевна

Отец ребёнка: Болдырев Григорий Владимирович

Карбаиново, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Болдырев Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Болдырев Григорий Владимирович

Карбаиново, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
29.06.1906

Сын: Болдырев Филипп Григорьевич

Отец ребёнка: Болдырев Григорий Владимирович

Карбаиново, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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