Болдырева (Гребенникова) Домника Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.07.1883
Дочь: Булашова Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Болдырев Григорий Владимирович
Бракосочетание
24.04.1885
Рождение ребёнка
09.06.1886
Сын: Болдырев Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Болдырев Григорий Владимирович
Рождение ребёнка
03.02.1891
Дочь: Болдырева Ефросинья Григорьевна
Отец ребёнка: Болдырев Григорий Владимирович
Рождение ребёнка
31.10.1893
Дочь: Болдырева Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Болдырев Григорий Владимирович
Рождение ребёнка
02.02.1897
Сын: Болдырев Стефан Владимирович
Отец ребёнка: Болдырев Григорий Владимирович
Рождение ребёнка
22.06.1900
Дочь: Болдырева Ефросинья Григорьевна
Отец ребёнка: Болдырев Григорий Владимирович
Рождение ребёнка
1902
Сын: Болдырев Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Болдырев Григорий Владимирович
Рождение ребёнка
29.06.1906
Сын: Болдырев Филипп Григорьевич
Отец ребёнка: Болдырев Григорий Владимирович
Смерть
Неизвестно