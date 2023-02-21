Стафеева Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Анна Семеновна
Отец ребёнка: Стафеев Семен Павлович
Рождение ребёнка
?.01.1858
Отец ребёнка: Стафеев Семен Павлович
Рождение ребёнка
04.03.1863
Дочь: Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Стафеев Семен Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно