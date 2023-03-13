Антипина (Денисова) Гликерья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.10.1897
Муж: Антипинъ Лазарь
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.10.1898
Сын: Антипинъ Яковъ
Отец ребёнка: Антипинъ Лазарь
Рождение ребёнка
08.03.1901
Сын: Антипинъ Алексей
Отец ребёнка: Антипинъ Лазарь
Рождение ребёнка
20.01.1903
Сын: Антипинъ Леонтий
Отец ребёнка: Антипинъ Лазарь
Рождение ребёнка
06.05.1905
Сын: Антипинъ Николай
Отец ребёнка: Антипинъ Лазарь
Рождение ребёнка
16.06.1906
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Антипинъ Лазарь
Рождение ребёнка
28.03.1908
Дочь: Антипина Анастасия
Отец ребёнка: Антипинъ Лазарь
Рождение ребёнка
03.10.1910
Дочь: Антипина Анна
Отец ребёнка: Антипинъ Лазарь
Рождение ребёнка
04.01.1913
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Антипинъ Лазарь
Рождение ребёнка
24.11.1918
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Антипинъ Лазарь