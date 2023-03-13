Антипина (Денисова) Гликерья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипина (Денисова) Гликерья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.10.1897

Муж: Антипинъ Лазарь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.10.1898

Сын: Антипинъ Яковъ

Отец ребёнка: Антипинъ Лазарь

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.03.1901

Сын: Антипинъ Алексей

Отец ребёнка: Антипинъ Лазарь

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1903

Сын: Антипинъ Леонтий

Отец ребёнка: Антипинъ Лазарь

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.05.1905

Сын: Антипинъ Николай

Отец ребёнка: Антипинъ Лазарь

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.06.1906

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Антипинъ Лазарь

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.03.1908

Дочь: Антипина Анастасия

Отец ребёнка: Антипинъ Лазарь

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.10.1910

Дочь: Антипина Анна

Отец ребёнка: Антипинъ Лазарь

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.01.1913

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Антипинъ Лазарь

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.11.1918

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Антипинъ Лазарь

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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