Тупикова Елена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смерти18.10.1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Мельникова (Тупикова) Гликерия Васильева
Отец ребёнка: Тупиков Василий Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1865
Отец ребёнка: Тупиков Василий Михайлов
Смерть
18.10.1877
Причина смерти: от чахотки