Тупикова Елена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупикова Елена Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

18.10.1877

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1837 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тупиков Василий Михайлов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Мельникова (Тупикова) Гликерия Васильева

Отец ребёнка: Тупиков Василий Михайлов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Тупиков Захар Васильев

Отец ребёнка: Тупиков Василий Михайлов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
18.10.1877
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от чахотки

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