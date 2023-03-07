Панфилова (Гурентьева) Елизавета
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смерти1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Гурентьевъ Иванъ
Мать: Гурентьева Варвара
Бракосочетание
11.11.1905
Муж: Панфиловъ Федоръ
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.01.1907
Сын: Панфиловъ Петръ
Отец ребёнка: Панфиловъ Федоръ
Рождение ребёнка
27.09.1908
Сын: Панфиловъ Михаилъ
Отец ребёнка: Панфиловъ Федоръ
Рождение ребёнка
16.10.1912
Сын: Панфиловъ Иванъ
Отец ребёнка: Панфиловъ Федоръ
Рождение ребёнка
13.12.1913
Сын: Панфиловъ Михаилъ
Отец ребёнка: Панфиловъ Федоръ
Рождение ребёнка
30.12.1914
Сын: Панфиловъ Василий
Отец ребёнка: Панфиловъ Федоръ
Рождение ребёнка
15.09.1918
Сын: Панфиловъ Иванъ
Отец ребёнка: Панфиловъ Федоръ
Смерть
1985