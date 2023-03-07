Панфилова (Гурентьева) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панфилова (Гурентьева) Елизавета

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1883

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Гурентьевъ Иванъ

Мать: Гурентьева Варвара

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
11.11.1905

Муж: Панфиловъ Федоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.01.1907

Сын: Панфиловъ Петръ

Отец ребёнка: Панфиловъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.09.1908

Сын: Панфиловъ Михаилъ

Отец ребёнка: Панфиловъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.10.1912

Сын: Панфиловъ Иванъ

Отец ребёнка: Панфиловъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.12.1913

Сын: Панфиловъ Михаилъ

Отец ребёнка: Панфиловъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.12.1914

Сын: Панфиловъ Василий

Отец ребёнка: Панфиловъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1918

Сын: Панфиловъ Иванъ

Отец ребёнка: Панфиловъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1985
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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