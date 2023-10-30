Куций Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуций Василий

Куций Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куцая Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Куцая Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куцая Кристина Васильевна

Мать ребёнка: Куцая Наталья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куцая Наталья Васильевна

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