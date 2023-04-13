Носкова Юлиана Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носкова Юлиана Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1913

Сын: Носков Александр Андреевич

Отец ребёнка: Носков Андрей Иванович

Рождение ребёнка
18.10.1914

Сын: Носков Лукьян Андреевич

Отец ребёнка: Носков Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носков Андрей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно