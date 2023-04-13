Носкова Юлиана Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1913
Сын: Носков Александр Андреевич
Отец ребёнка: Носков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
18.10.1914
Отец ребёнка: Носков Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно