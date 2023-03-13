Пелагеина Василиса (Васильева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагеина Василиса (Васильева)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Пелагеинъ Филиппъ

Отец ребёнка: Пелагеинъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1851

Сын: Пелагеинъ Петръ

Отец ребёнка: Пелагеинъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1853

Сын: Пелагеинъ Николай

Отец ребёнка: Пелагеинъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Туленкова Ирина

Отец ребёнка: Пелагеинъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1858

Сын: Пелагеинъ Мефодій

Отец ребёнка: Пелагеинъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1861

Сын: Пелагеинъ Александръ

Отец ребёнка: Пелагеинъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Карманова Агриппина

Отец ребёнка: Пелагеинъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пелагеинъ Василій

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