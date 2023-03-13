Пелагеина Василиса (Васильева)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Пелагеинъ Филиппъ
Отец ребёнка: Пелагеинъ Василій
Рождение ребёнка
1851
Сын: Пелагеинъ Петръ
Отец ребёнка: Пелагеинъ Василій
Рождение ребёнка
1853
Сын: Пелагеинъ Николай
Отец ребёнка: Пелагеинъ Василій
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Туленкова Ирина
Отец ребёнка: Пелагеинъ Василій
Рождение ребёнка
1858
Сын: Пелагеинъ Мефодій
Отец ребёнка: Пелагеинъ Василій
Рождение ребёнка
1861
Сын: Пелагеинъ Александръ
Отец ребёнка: Пелагеинъ Василій
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Карманова Агриппина
Отец ребёнка: Пелагеинъ Василій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пелагеинъ Василій