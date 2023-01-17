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(Лебедева) Екатерина Григорьевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

08.11.1891

Пол

Женский

Отец

1850 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: Лебедев Григорий Семенович

Мать: не указана

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
08.11.1891
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От оспы
Похороны
09.11.1891
Камбарского завода Петро-Павловская церковь (православная), Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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