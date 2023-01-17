(Лебедева) Екатерина Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1887
Дата смерти08.11.1891
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: Лебедев Григорий Семенович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.11.1891
Причина смерти: От оспы
Похороны
09.11.1891
Камбарского завода Петро-Павловская церковь (православная), Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя