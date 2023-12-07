Горнакова (Карманова) Аграфена Аникиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горнакова (Карманова) Аграфена Аникиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Карманов Аникей Афанасьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Иван Иванович

Рождение ребёнка
1738

Дочь: (Горнакова) Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Горнаков Иван Иванович

Рождение ребёнка
1740

Сын: Горнаков Яков Иванович

Отец ребёнка: Горнаков Иван Иванович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1743

Сын: Горнаков Василий Иванович

Отец ребёнка: Горнаков Иван Иванович

Рождение ребёнка
1749

Дочь: (Горнакова) Евдокия? Ивановна

Отец ребёнка: Горнаков Иван Иванович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Горнакова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Горнаков Иван Иванович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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