Горнакова (Карманова) Аграфена Аникиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Карманов Аникей Афанасьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1738
Дочь: (Горнакова) Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Горнаков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1740
Отец ребёнка: Горнаков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1743
Сын: Горнаков Василий Иванович
Отец ребёнка: Горнаков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1749
Дочь: (Горнакова) Евдокия? Ивановна
Отец ребёнка: Горнаков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Горнакова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Горнаков Иван Иванович
Смерть
Неизвестно