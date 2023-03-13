Сажина Василиса Парфенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сажина Василиса Парфенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1746 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Сажинъ Гаврила

Отец ребёнка: Сажинъ Андрей

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Сажинъ Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сажинъ Андрей

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