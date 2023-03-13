Сажина Василиса Парфенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Сын: Сажинъ Гаврила
Отец ребёнка: Сажинъ Андрей
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Сажинъ Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сажинъ Андрей