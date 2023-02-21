Мирин Мотл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирин Мотл

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1937 и 1939

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мирин Михаил Мотлович

Мать ребёнка: Мирина Бася Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мирин Борис Мотлович

Мать ребёнка: Мирина Бася Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мирина Бася Даниловна

Смерть
Между 1937 и 1939
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