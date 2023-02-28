Матрона Георгиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Иов (Илларионов)
Отец ребёнка: Лаврин Фёдоров
Рождение
До 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1790
Дочь: Агрипина Лаврентиева
Отец ребёнка: Лаврин Фёдоров
Рождение ребёнка
08.04.1794
Дочь: Мария Лавринова
Отец ребёнка: Лаврин Фёдоров
Рождение ребёнка
08.11.1796
Дочь: Стефанида Лавринова
Отец ребёнка: Лаврин Фёдоров
Рождение ребёнка
03.08.1802
Сын: Евсигней Лавринов
Отец ребёнка: Лаврин Фёдоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лаврин Фёдоров
Смерть
Неизвестно