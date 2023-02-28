Матрона Георгиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрона Георгиева

Матрона Георгиева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1775 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Иов (Илларионов)

Отец ребёнка: Лаврин Фёдоров

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение
До 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1790

Дочь: Агрипина Лаврентиева

Отец ребёнка: Лаврин Фёдоров

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.04.1794

Дочь: Мария Лавринова

Отец ребёнка: Лаврин Фёдоров

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.11.1796

Дочь: Стефанида Лавринова

Отец ребёнка: Лаврин Фёдоров

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.08.1802

Сын: Евсигней Лавринов

Отец ребёнка: Лаврин Фёдоров

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаврин Фёдоров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close