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Джелали Андрей Федорович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: Джелали Федор Константинович

Мать: Джелали Сарра Ефремовна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
24.06.1904

Дочь: Марина Андреевна

Мать ребёнка: Янатьева Мария Пантелеймоновна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Янатьева Мария Пантелеймоновна

Смерть
Неизвестно
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