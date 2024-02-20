Джелали Андрей Федорович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Дата рожденияОколо 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
24.06.1904
Дочь: Марина Андреевна
Мать ребёнка: Янатьева Мария Пантелеймоновна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно