Семибратова Елизавета Мартинианова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.12.1855
Сын: Семибратов Александр Яковлев
Отец ребёнка: Семибратов Яков Иванов
Рождение ребёнка
08.12.1855
Сын: Семибратов Прохор Яковлев
Отец ребёнка: Семибратов Яков Иванов
Рождение ребёнка
25.12.1857
Отец ребёнка: Семибратов Яков Иванов
Рождение ребёнка
19.11.1865 ст.
Сын: Семибратов Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Семибратов Яков Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно