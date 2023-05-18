Семибратова Елизавета Мартинианова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семибратова Елизавета Мартинианова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.1855

Сын: Семибратов Александр Яковлев

Отец ребёнка: Семибратов Яков Иванов

Глубокой Лог, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.12.1855

Сын: Семибратов Прохор Яковлев

Отец ребёнка: Семибратов Яков Иванов

Глубокой Лог, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.12.1857

Сын: Семибратов Петр Яковлев

Отец ребёнка: Семибратов Яков Иванов

Глубокой Лог, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.11.1865 ст.

Сын: Семибратов Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Семибратов Яков Иванов

Глубокой Лог, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семибратов Яков Иванов

Смерть
Неизвестно