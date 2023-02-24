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Пискунова Евгения Вилкова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1880

Отец: Вилков Петр Иванович

Мать: Вилкова Устинья Петровна

Бракосочетание
09.?.1902

Муж: Ковырлов Филипп Антонович

Рождение ребёнка
20.05.1913

Сын: Пискунов Михаил

Отец ребёнка: Ковырлов Филипп Антонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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