Пискунова Евгения Вилкова
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1880
Отец: Вилков Петр Иванович
Мать: Вилкова Устинья Петровна
Бракосочетание
09.?.1902
Рождение ребёнка
20.05.1913
Сын: Пискунов Михаил
Отец ребёнка: Ковырлов Филипп Антонович
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно