Мерзлякова Марина Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1652
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1652
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1670
Отец ребёнка: Мерзляков Федот Петров
Рождение ребёнка
1680
Отец ребёнка: Мерзляков Федот Петров
Рождение ребёнка
1690
Сын: Мерзляков Анофрей Федотов
Отец ребёнка: Мерзляков Федот Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно