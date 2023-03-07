Мерзлякова Марина Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМерзлякова Марина Осиповна

Мерзлякова Марина Осиповна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1652

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1652

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1670

Сын: Мерзляков Исак Федотов

Отец ребёнка: Мерзляков Федот Петров

Рождение ребёнка
1680

Сын: Мерзляков Матвей Федотов

Отец ребёнка: Мерзляков Федот Петров

Рождение ребёнка
1690

Сын: Мерзляков Анофрей Федотов

Отец ребёнка: Мерзляков Федот Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мерзляков Федот Петров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close