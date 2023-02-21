Мишунина (Гаршина) Марфа Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: Гаршин Александр Николаев
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1903 ст.
Рождение ребёнка
10.10.1907 ст.
Отец ребёнка: Мишунин Иван Степанович
Рождение ребёнка
06.07.1909 ст.
Отец ребёнка: Мишунин Иван Степанович
Рождение ребёнка
26.10.1910 ст.
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Мишунин Иван Степанович
Рождение ребёнка
13.10.1912 ст.
Отец ребёнка: Мишунин Иван Степанович
Рождение ребёнка
19.04.1914 ст.
Отец ребёнка: Мишунин Иван Степанович
Рождение ребёнка
22.08.1915 ст.
Сын: Мишунин Александр Иванович
Отец ребёнка: Мишунин Иван Степанович
Смерть
Неизвестно