Мишунина (Гаршина) Марфа Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишунина (Гаршина) Марфа Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Гаршин Александр Николаев

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1903 ст.

Муж: Мишунин Иван Степанович

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1907 ст.

Сын: Мишунин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Мишунин Иван Степанович

Рождение ребёнка
06.07.1909 ст.

Сын: Мишунин Степан Иванович

Отец ребёнка: Мишунин Иван Степанович

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.10.1910 ст.

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Мишунин Иван Степанович

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.10.1912 ст.

Сын: Мишунин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Мишунин Иван Степанович

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.04.1914 ст.

Сын: Мишунин Степан Иванович

Отец ребёнка: Мишунин Иван Степанович

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.08.1915 ст.

Сын: Мишунин Александр Иванович

Отец ребёнка: Мишунин Иван Степанович

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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