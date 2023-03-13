Щербакова (Симанова) Евдокія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Симанова) Евдокія

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.04.1892

Дочь: Анастасія

Отец ребёнка: Щербаковъ Діомидъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаковъ Діомидъ

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