Щербакова Екатерина Кибиткина
Место рожденияДеревня Давыдовка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Кибиткин Яков Потапович
Мать: не указана
Деревня Давыдовка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
08.11.1882
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно