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Щербакова Екатерина Кибиткина

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Место рождения

Деревня Давыдовка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Кибиткин Яков Потапович

Мать: не указана

Деревня Давыдовка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
08.11.1882

Муж: Щербаков Далмат Кузьмич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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