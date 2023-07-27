Тарскова (Шаламова) Матрена Трифонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарскова (Шаламова) Матрена Трифонова

Место рождения

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
14.01.1834

Муж: Тарсков Павел Яковлев

Рождение ребёнка
15.12.1834

Дочь: Лукия Павлова

Отец ребёнка: Тарсков Павел Яковлев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.07.1838

Дочь: Параскева Павлова

Отец ребёнка: Тарсков Павел Яковлев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.08.1840

Сын: Тарсков Максим Павлов

Отец ребёнка: Тарсков Павел Яковлев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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