Тарскова (Шаламова) Матрена Трифонова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1834
Рождение ребёнка
15.12.1834
Дочь: Лукия Павлова
Отец ребёнка: Тарсков Павел Яковлев
Рождение ребёнка
28.07.1838
Дочь: Параскева Павлова
Отец ребёнка: Тарсков Павел Яковлев
Рождение ребёнка
12.08.1840
Отец ребёнка: Тарсков Павел Яковлев
Смерть
Неизвестно