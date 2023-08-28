Чеканова Мария Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеканова Мария Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чеканов Захар Прокофьев

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Дарья Захарова

Отец ребёнка: Чеканов Захар Прокофьев

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Акулина Захарова

Отец ребёнка: Чеканов Захар Прокофьев

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно

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