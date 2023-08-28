Чеканова Мария Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Дарья Захарова
Отец ребёнка: Чеканов Захар Прокофьев
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Акулина Захарова
Отец ребёнка: Чеканов Захар Прокофьев
Смерть
Неизвестно