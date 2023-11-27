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Кривихин Михаил Елизарович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

18.02.1936

Дата смерти

31.01.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1936

Отец: Кривихин Елизар Иванович

Мать: Кривихина Анастасия Артемьевна

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривихина Клавдия

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Перевалова Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Кривихина Клавдия

Россия
Смерть
31.01.1981
Усть-Калманка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Причина смерти: воспаление легких
Похороны
Неизвестно
деревня Усть-Калманка, Алтайского края

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