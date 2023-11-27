Кривихин Михаил Елизарович
Место рожденияРоссия
Дата рождения18.02.1936
Дата смерти31.01.1981
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1936
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кривихина Клавдия
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Перевалова Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Кривихина Клавдия
Россия
Смерть
31.01.1981
Усть-Калманка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Причина смерти: воспаление легких
Похороны
Неизвестно
деревня Усть-Калманка, Алтайского края