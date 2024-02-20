Зипир Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗипир Николай Михайлович

Зипир Николай Михайлович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

03.05.1902

Дата смерти

06.08.1902

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1902

Отец: Зипир Михаил Тимофеевич

Мать: Зипир Надежда Григорьевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
06.08.1902
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close