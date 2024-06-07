Иван Федорович 1808 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Федор Ефремович

Мать: Анастасия (Настасья) Гаврилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа

Место жительства
Неизвестно
д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Сеогей Иванович

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Улита Ивановна

Мать ребёнка: Марфа

Смерть
Неизвестно

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