Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Федор Ефремович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа
Место жительства
Неизвестно
д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Рождение ребёнка
1827
Сын: Сеогей Иванович
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Улита Ивановна
Мать ребёнка: Марфа
Смерть
Неизвестно