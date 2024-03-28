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Сергеев Николай Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1892

Дата смерти

01.04.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергеева (Чистякова) Агрипина Иосифовна

Рождение ребёнка
27.09.1912

Дочь: (Сергеева) Анна Николаевна

Мать ребёнка: Сергеева (Чистякова) Агрипина Иосифовна

Рождение ребёнка
17.02.1914

Дочь: (Сергеева) Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Сергеева (Чистякова) Агрипина Иосифовна

Смерть
01.04.1914

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