Сергеев Николай Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1892
Дата смерти01.04.1914
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.09.1912
Дочь: (Сергеева) Анна Николаевна
Мать ребёнка: Сергеева (Чистякова) Агрипина Иосифовна
Рождение ребёнка
17.02.1914
Дочь: (Сергеева) Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Сергеева (Чистякова) Агрипина Иосифовна
Смерть
01.04.1914