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Кубышкина Акилина Владимировна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

03.04.1908 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1908 ст.

Отец: Кубышкин Владимир Михайлович

Мать: Кубышкина (Фролова) Екатерина Никифоровна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 03.04.1908 место рождения - с. Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянская девица Наталия Иоанновна Кубышкина Источник: ГАЯО ... Показать все
Восприемник
12.12.1915 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Кубышкина Александра Владимировича
Смерть
Неизвестно

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