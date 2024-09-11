Кубышкина Акилина Владимировна
Место рождения
Дата рождения03.04.1908 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
03.04.1908 ст.
дата крещения - 03.04.1908 место рождения - с. Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянская девица Наталия Иоанновна Кубышкина Источник: ГАЯО ... Показать все
Восприемник
12.12.1915 ст.
Восприемник у Кубышкина Александра Владимировича
Смерть
Неизвестно