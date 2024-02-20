Черкас Фотий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеркас Фотий Константинович

Черкас Фотий Константинович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

02.01.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1899

Отец: Черкас Константин Власович

Мать: Черкас Елизавета Анастасиевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1899г.,лист-103,зап.-3
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close