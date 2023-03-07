Кощеева Варвара Родионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеева Варвара Родионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1825 г.р.

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кощеев Анисим Иванов

Рождение ребёнка
1825

Сын: Кощеев Андрей Анисимов

Отец ребёнка: Кощеев Анисим Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Анисим Иванов

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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