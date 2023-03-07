Кощеева Варвара Родионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кощеев Анисим Иванов
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Кощеев Анисим Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кощеев Анисим Иванов
Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858