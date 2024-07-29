Чекаурова Глафира Меркурьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекаурова Глафира Меркурьевна

Место рождения

Мишуково

Дата рождения

1862

Дата смерти

30.05.1899 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Меркурий Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Чекаурова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Чекауров Иван Абрамович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Бракосочетание
22.01.1884 ст.

Муж: Чекауров Иван Абрамович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.05.1887 ст.

Дочь: Чекаурова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Чекауров Иван Абрамович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.06.1889 ст.

Дочь: Чекаурова Зиновья Ивановна

Отец ребёнка: Чекауров Иван Абрамович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.01.1893 ст.

Сын: Чекауров Николай Иванович

Отец ребёнка: Чекауров Иван Абрамович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.10.1895 ст.

Сын: Чекауров Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Чекауров Иван Абрамович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Яков и Дмитрий - близнецы
Рождение ребёнка
17.10.1895 ст.

Сын: Чекауров Яков Иванович

Отец ребёнка: Чекауров Иван Абрамович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Яков и Дмитрий - близнецы
Рождение ребёнка
20.05.1899 ст.

Дочь: Чекаурова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Чекауров Иван Абрамович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Смерть
30.05.1899 ст.
Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
от родов

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