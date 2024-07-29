Чекаурова Глафира Меркурьевна
Место рожденияМишуково
Дата рождения1862
Дата смерти30.05.1899 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Меркурий Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Чекаурова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Чекауров Иван Абрамович
Бракосочетание
22.01.1884 ст.
Рождение ребёнка
19.05.1887 ст.
Дочь: Чекаурова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Чекауров Иван Абрамович
Рождение ребёнка
14.06.1889 ст.
Дочь: Чекаурова Зиновья Ивановна
Отец ребёнка: Чекауров Иван Абрамович
Рождение ребёнка
28.01.1893 ст.
Сын: Чекауров Николай Иванович
Отец ребёнка: Чекауров Иван Абрамович
Рождение ребёнка
17.10.1895 ст.
Сын: Чекауров Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Чекауров Иван Абрамович
Яков и Дмитрий - близнецы
Рождение ребёнка
17.10.1895 ст.
Отец ребёнка: Чекауров Иван Абрамович
Яков и Дмитрий - близнецы
Рождение ребёнка
20.05.1899 ст.
Дочь: Чекаурова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Чекауров Иван Абрамович
Смерть
30.05.1899 ст.
от родов