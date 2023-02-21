Дмитриева Екатерина Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева Екатерина Игоревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1981

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.2014

Сын: Дмитриев Кирилл Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитриев Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
03.06.2016

Дочь: Дмитриева Анастасия Игоревна

Отец ребёнка: Дмитриев Дмитрий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Дмитрий Александрович

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