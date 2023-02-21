Дмитриева Екатерина Игоревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.04.2014
Сын: Дмитриев Кирилл Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитриев Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
03.06.2016
Дочь: Дмитриева Анастасия Игоревна
Отец ребёнка: Дмитриев Дмитрий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно