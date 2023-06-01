Максина Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксина Евдокия Яковлевна

Максина Евдокия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1813 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1845

Дочь: Максина Устиния Александровна

Отец ребёнка: Максин Александр Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максин Александр Федорович

Смерть
Неизвестно