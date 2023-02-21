Вашкевич Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вашкевич Мария Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1919

Дочь: Вашкевич Анна Ивановна

Отец ребёнка: Вашкевич Иван Севастьянович

Запись о рождении сделана в метрической книге Георгиевской церкви в слободе Ольховатке Волчанского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вашкевич Иван Севастьянович

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