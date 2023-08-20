Гнедова (Андрещук) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гнедова (Андрещук) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1953

Сын: Гнедов Фёдор Николаевич

Отец ребёнка: Гнедов Николай Никифорович

Рождение ребёнка
25.03.1964

Сын: Гнедов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Гнедов Николай Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свириденко Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Гнедов Николай Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гнедов Николай Никифорович

Смерть
Неизвестно
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