Гнедова (Андрещук) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.09.1953
Отец ребёнка: Гнедов Николай Никифорович
Рождение ребёнка
25.03.1964
Отец ребёнка: Гнедов Николай Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свириденко Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Гнедов Николай Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно