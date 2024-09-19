Малукало (Волосуха) Ульяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиПосле 1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Малукало Ирина Герасимовна
Отец ребёнка: Малукало Герасим Иванович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Малукало Васса Герасимовна
Отец ребёнка: Малукало Герасим Иванович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Малукало Мария Герасимовна
Отец ребёнка: Малукало Герасим Иванович
Рождение ребёнка
05.05.1800 ст.
Дочь: Малукало Ирина Герасимовна
Отец ребёнка: Малукало Герасим Иванович
Смерть
После 1800