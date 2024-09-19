Малукало (Волосуха) Ульяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малукало (Волосуха) Ульяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

После 1800

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малукало Герасим Иванович

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Малукало Ирина Герасимовна

Отец ребёнка: Малукало Герасим Иванович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Малукало Васса Герасимовна

Отец ребёнка: Малукало Герасим Иванович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Малукало Мария Герасимовна

Отец ребёнка: Малукало Герасим Иванович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.05.1800 ст.

Дочь: Малукало Ирина Герасимовна

Отец ребёнка: Малукало Герасим Иванович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1800
Покровское, Чернігівська область

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