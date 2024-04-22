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Перфильев Павел Васильевич

Место рождения

Кононово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Перфильев Василий

Мать: не указана

Кононово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Перфильева Евгения Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Перфильев Иван Павлович

Мать ребёнка: Перфильева Мария Васильевна

Кононово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перфильев Василий Павлович

Мать ребёнка: Перфильева Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно
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