Перфильев Павел Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Перфильев Василий
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Перфильева Евгения Павловна
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Перфильева Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перфильев Василий Павлович
Мать ребёнка: Перфильева Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно