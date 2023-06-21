(Сарсадских) София
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1986
Отец: Сарсадских Николай
Мать: Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Владислав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Владислав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Владислав