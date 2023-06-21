(Сарсадских) София — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сарсадских) София

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1986

Пол

Женский

Отец

1958 г.р.

Мать

1959 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

KF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1986

Отец: Сарсадских Николай

Мать: Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Владислав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Владислав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Владислав