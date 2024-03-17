Наумов Дмитрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаумов Дмитрий Михайлович

Наумов Дмитрий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.?

Дочь: Макарова Лариса Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наумова (Серикова) Лидия Пантелеевна

Смерть
Неизвестно

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