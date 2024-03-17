Наумов Дмитрий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.?
Дочь: Макарова Лариса Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наумова (Серикова) Лидия Пантелеевна
Смерть
Неизвестно