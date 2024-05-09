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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Кромский Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Кромский Григорий Семенович
Рождение ребёнка
07.09.1819
Сын: Кромский Захар Григорьевич
Отец ребёнка: Кромский Григорий Семенович
Рождение ребёнка
07.03.1822
Сын: Кромский Евгений Григорьевич
Отец ребёнка: Кромский Григорий Семенович