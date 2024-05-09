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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЯ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Кромский Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Кромский Григорий Семенович

Рождение ребёнка
07.09.1819

Сын: Кромский Захар Григорьевич

Отец ребёнка: Кромский Григорий Семенович

Рождение ребёнка
07.03.1822

Сын: Кромский Евгений Григорьевич

Отец ребёнка: Кромский Григорий Семенович

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