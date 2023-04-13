Дубинко Варвара Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Дубинко Иван Иванович
Бракосочетание
До 1822
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Дубинко Иван Иванович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Дубинко Иван Иванович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Дубинко Иван Иванович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Дубинко Иван Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно