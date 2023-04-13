Дубинко Варвара Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДубинко Варвара Степановна

Дубинко Варвара Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Дубинко Роман Иванович

Отец ребёнка: Дубинко Иван Иванович

Краснокутск, Харківська область
Бракосочетание
До 1822

Муж: Дубинко Иван Иванович

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Дубинко Иван Иванович

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Дубинко Семен Иванович

Отец ребёнка: Дубинко Иван Иванович

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Дубинко Иван Иванович

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Дубинко Иван Иванович

Краснокутск, Харківська область
Место жительства
Неизвестно
Краснокутск, Харківська область
Смерть
Неизвестно