Шмаков Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмаков Кузьма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1799

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1746 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмакова Федосья Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмакова Неонила Кузьминична

Мать ребёнка: Шмакова Федосья Кирилловна

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Шмаков Илья Кузьмич

Мать ребёнка: Шмакова Федосья Кирилловна

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Шмаков Федос Кузьмич

Мать ребёнка: Шмакова Федосья Кирилловна

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Шмаков Демид Кузьмич

Мать ребёнка: Шмакова Федосья Кирилловна

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Шмаков Василиск Кузьмич

Мать ребёнка: Шмакова Федосья Кирилловна

Смерть
До 1799

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