Шмаков Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1799
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмакова Неонила Кузьминична
Мать ребёнка: Шмакова Федосья Кирилловна
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Шмаков Илья Кузьмич
Мать ребёнка: Шмакова Федосья Кирилловна
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Шмаков Федос Кузьмич
Мать ребёнка: Шмакова Федосья Кирилловна
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Шмаков Демид Кузьмич
Мать ребёнка: Шмакова Федосья Кирилловна
Рождение ребёнка
Около 1788
Мать ребёнка: Шмакова Федосья Кирилловна
Смерть
До 1799