Загородновъ Григорий Ильинъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загородновъ Григорий Ильинъ

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Место рождения

Никитино, Арзамаский уездъ

Дата рождения

1703

Дата смерти

1753

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Никитино, Арзамаский уездъ
Рождение ребёнка
1723

Сын: Загородновъ Никита

Мать ребёнка: не указана

Никитино, Арзамаский уездъ
Рождение ребёнка
1732

Сын: Загородновъ Маркелъ

Мать ребёнка: не указана

Никитино, Арзамаский уездъ
Рождение ребёнка
1733

Сын: Загородновъ Николай

Мать ребёнка: не указана

Никитино, Арзамаский уездъ
Рождение ребёнка
1738

Сын: Загородновъ Василий

Мать ребёнка: не указана

Никитино, Арзамаский уездъ
Рождение ребёнка
1741

Сын: Загородновъ Степанъ

Мать ребёнка: не указана

Никитино, Арзамаский уездъ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1753
Никитино, Арзамаский уездъ
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