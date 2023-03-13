Загородновъ Григорий Ильинъ
Место рожденияНикитино, Арзамаский уездъ
Дата рождения1703
Дата смерти1753
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: не указан
Мать: не указана
Никитино, Арзамаский уездъ
Рождение ребёнка
1723
Сын: Загородновъ Никита
Мать ребёнка: не указана
Никитино, Арзамаский уездъ
Рождение ребёнка
1732
Сын: Загородновъ Маркелъ
Мать ребёнка: не указана
Никитино, Арзамаский уездъ
Рождение ребёнка
1733
Сын: Загородновъ Николай
Мать ребёнка: не указана
Никитино, Арзамаский уездъ
Рождение ребёнка
1738
Сын: Загородновъ Василий
Мать ребёнка: не указана
Никитино, Арзамаский уездъ
Рождение ребёнка
1741
Сын: Загородновъ Степанъ
Мать ребёнка: не указана
Никитино, Арзамаский уездъ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1753
Никитино, Арзамаский уездъ